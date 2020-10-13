نائب كردي يؤكد صعوبة الاتفاق النهائي على توزيع الدوائر الانتخابية









اكد عضو مجلس النواب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر صعوبة الاتفاق النهائي على توزيع الدوائر الانتخابية .



وقال ان : الكتل السياسية لازالت في اجتماعات مستمرة للتوصل الى التوافق النهائي حول توزيع الدوائر الانتخابية في ظل تشكيك البعض بنصاب جلسة يوم 10 من الشهر الحالي.



واضاف كوجر ان : الاجتماعات المستمرة قد تضفي الى توافق معين ويتم رفعها للجلسة النيابية للتصويت الذي سيكون بدون اجماع نيابي ان بقت الامور على حالها.



وكان مجلس النواب صوت في 10 من الشهر الحالي على فقرة الدوائر الانتخابية بـان يكون عددها مساويا لعدد مقاعد كوتا النساء ، اي 83 دائرة انتخابية وفقا لعدد النساء في البرلمان ، على وفق معيار ثابت من 3 الى 5 دوائر ، ومن ثم تكلف اللجنة القانونية باكمال هذه الدوائر وفق هذا المعيار.