العكيلي: تأخر الرواتب مسرحية مفتعلة للضغط على البرلمان للتصويت على اقتراض جديد يكبل العراق

قال النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، اليوم الثلاثاء، إن تأخر الرواتب مسرحية مفتعلة هدفها الضغط على البرلمان للتصويت على اقتراض جديد يكبل العراق والأجيال القادمة فوائد خطيرة .



وأضاف العكيلي، أن مجلس النواب عليه أن ينظر للأزمة المالية بشكل علمي وعملي ولا يعول على الاقتراض، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقدم ورقة إصلاحية جدية لتنوع مصادر الإيرادات غير النفطية.



واتهم أعضاء مجلس النواب، في وقت سابق، وزارة المالية بمحاولة التنصل عن المسؤولية والسعي إلى إحراج البرلمان من خلال تصريحاتها المتناقضة بشأن اسباب تأخر صرف رواتب الموظفين.

