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الثلاثاء, 13 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020 03:52 م

صحيفة فرنسية: السلاح المنفلت والميليشيات في العراق تعد تحدياً رئيساً يواجه الكاظمي

الكاظمي ومخازن الاسحلة
حذر تقرير لصحيفة لوفيغارو الفرنسية من أن السلاح المنفلت والفصائل المسلحة المنتشرة في بغداد وعددٍ من المحافظات تعد تحدياً رئيساً يواجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر تقرير صحيفة لوفيغارو، أن الهدنة المعلنة من قبل فصائل مسلحة أعلنت خلالها عدم مهاجمة القوات الأمريكية في العراق كانت مشروطة بتقديم الحكومة في بغداد جدولاً زمنياً لسحب هذه القوات، لذا فهي رسالة مزدوجة لكلٍ من الولايات المتحدة أولا والحكومة العراقية ثانياً.

وأضاف التقرير، أن الكاظمي يعمل على استنزاف مصادر دخل الفصائل المسلحة من خلال إعادة سيطرة الدولة على المعابر غير القانونية التي تزودهم بالأموال.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن المواجهة مع هذه الفصائل التي تهدد البعثات الدبلوماسية تعتمد جزئياً على من سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والموقف الذي ستتخذه إيران بعد ذلك.
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