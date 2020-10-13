توافق بين القوى السياسية حول الورقة البيضاء للكاظمي

كشف الدكتور محمود عزو أستاذ العلوم السياسية بجامعة الموصل في العراق، عن أن الورقة البيضاء التي أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي الكاظمي تستهدف الإصلاح الاقتصادي بالدولة العراقية عن طريق تخفيض النفقات في الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر الدخل وزيادتها سواء عن طريق الضرائب أو رسوم المنافذ الحدودية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة الموصل، أن هناك توافق بين الكتل السياسية الرئيسية في البلاد حول الورقة البيضاء التي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي، من أجل الوصول إلي حل للأزمة الاقتصادية بالبلاد وبما يضمن العبور من هذا النفق المظلم.