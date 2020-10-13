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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020 03:23 م

وزير الخارجية المصري : نتعاون مع العراق والأردن بالطاقة والإعمار والكهرباء

شكري
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه عقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة، ثم موسعة مع الوفود، في إطار التعاون الثلاثي المصري الأردني العراقي، وفقا لتوجيهات السادة القادة خلال القمتين، اللتين عقدا في القاهرة والأردن مؤخرا، من أجل تفعيل أطر التعاون بين الدول الثلاث في مجالات وأولويات حددت من قبل الطاقة.
وأضاف "شكري"، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيريه الأردني والعراقي، عقب جلسة المباحثات الرسمية لآلية التنسيق الثلاثي، أن المجالات التي سوف يتم التعاون بها هي الطاقة والإعمار والكهرباء، "نعمل في إطار تفعيل التعاون لصالح الشعوب الثلاثة خصوصاً مع وجود توافق سياسي واقتصادي، وتناولنا قضايا سياسية وكان هناك توافق تام فيما بيننا على استقرار المحيط العربي وعدم التدخل في شؤننا".
وتابع "شكري": "لدينا رؤية مشتركة لأهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي والتصدي للتحديات المشتركة التي تواجهنا، وتناولنا القضية الفلسطينية في مشاورتنا، وأكدنا استمرار دعم جهود التسوية السياسية والدعم العربي للقضية الفلسطينية، وتطرقنا للتطورات في سوريا وليبيا، وأهمية التوصل لحلول سياسية والحفاظ على سيادة الدول والقضاء على تهديد الإرهاب القائم بها".
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