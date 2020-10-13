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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020 03:19 م

وزير خارجية الأردن: نسعى لتوسعة التعاون مع مصر والعراق

الصفدي
قال أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، إنّه تشرف صباح اليوم بنقل رسالة من الملك عبدالله الثاني، للرئيس عبدالفتاح السيسي، تمحورت حول العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر بين البلدين، بما يصب في تعزيز العلاقات وفتح آفاق واسعة للتعاون، وفي إطار التنسيق تجاه القضايا الإقليمية المشتركة بين المملكة وبين جمهورية مصر العربية، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار وخدمة قضايانا العربية أيضا.
وأضاف وزير خارجية الأردن، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك، جمعه بوزير الخارجية المصري، سامح شكري، ووزير الخارجية العراقي، عقب جلسة المباحثات الرسمية لآلية التنسيق الثلاثي، أنّ الرسالة ركزت أيضا على آلية التعاون الثلاثي بين المملكة الأردنية ومصر والعراق، بهدف الانتقال بها إلى تعاون ملموس بشكل أكبر في شتي القطاعات.
وتابع أنّ لقاء اليوم بحث آلية تنفيذ إرادة القادة والقرارات التي اتخذت خلال لقائهم الأخير بعمان، في الكثير من المجالات، كي ننتقل لمرحلة متقدمة تشهد إنجاز المشروعات التي تنعكس بالخير على دولنا الثلاث والمنطقة، إذ إنّ آلية التعاون ترتكز على العمل العربي المشترك، والبناء على ما يجمعنا.
وزاد: "قادتنا يؤمنون إيمانا مطلقا بأنّ التكامل والتعاون بين دولنا ضرورة خاصة في هذه الظروف الصعبة، إذ أثبتت جائحة فيروس كورونا مدى اعتمادنا على بعضنا في هذه الظروف، وهي الآلية التي نسعى لتكريسها وترجمتها بشكل ملموس في شتي القطاعات".
وأكد أنّه سيكون هناك متابعة للقاءات قطاعية بين الوزراء المعنيين للوصول إلى ترجمة الرؤى بشكل عملي وملموس.
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