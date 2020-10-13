الكاظمي: خطة الإصلاح المقدمة للبرلمان والقوى السياسية ستكون الحل الأمثل للأزمة الاقتصادية

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة للبرلمان والقوى السياسية ستكون بمثابة الحل للأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد.

وأوضح الكاظمي - في تصريحات خلال لقائه مع قوى سياسية- أن عدم تنويع مصادر الدخل والاعتماد الكامل على النفط هو السبب الرئيسي في الأزمة.

وأضاف الكاظمي أن ورقة الإصلاح هي وثيقة أولية تمثل بداية الإصلاح الاقتصادي وتعتبر قاعدة لتطوير رؤية العراق المستقبلية، معربا عن أمله في أن يناقش البرلمان الورقة ويقرها من حيث المبدأ، لتكون بمثابة الإطار العام لعمل حقيقي وجاد يمكن أن ينهض بالاقتصاد العراقي.