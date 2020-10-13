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الثلاثاء, 13 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020 03:16 م

الكاظمي: خطة الإصلاح المقدمة للبرلمان والقوى السياسية ستكون الحل الأمثل للأزمة الاقتصادية

الكاظمي

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة للبرلمان والقوى السياسية ستكون بمثابة الحل للأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد.

وأوضح الكاظمي - في تصريحات خلال لقائه مع قوى سياسية- أن عدم تنويع مصادر الدخل والاعتماد الكامل على النفط هو السبب الرئيسي في الأزمة.

وأضاف الكاظمي أن ورقة الإصلاح هي وثيقة أولية تمثل بداية الإصلاح الاقتصادي وتعتبر قاعدة لتطوير رؤية العراق المستقبلية، معربا عن أمله في أن يناقش البرلمان الورقة ويقرها من حيث المبدأ، لتكون بمثابة الإطار العام لعمل حقيقي وجاد يمكن أن ينهض بالاقتصاد العراقي.

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