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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020 03:10 م

وزير التخطيط يبحث مع مسؤول فرنسي زيارة الكاظمي لباريس وتنفيذ مترو بغداد

وزير التخطيط العراقي يبحث مع مسؤول فرنسي زيارة الكاظمي لباريس وتنفيذ مترو بغداد
استقبل وزير التخطيط  ، خالد بتال النجم، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال الفرنسي، جون نوبل بونيو، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزير التخطيط، بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وسبل تطويرها، والاستعدادات الجارية لزيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى باريس خلال الأسبوع المقبل.
وناقش الجانبان، آليات تنفيذ مترو بغداد، وإعادة تأهيل مطار الموصل الدولي، من خلال مشاركة الشركات الفرنسية في تنفيذ المشروعين، ومشاريع أخرى، من بينها إنشاء مستشفى عام في قضاء سنجار، والاستثمار في حقول عكاز، فضلا عن إنشاء وتأهيل عدد من المحطات الكهربائية في عدد من المحافظات.
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