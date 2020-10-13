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الثلاثاء, 13 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020 02:53 م

قوى سياسية عراقية وكردية وأقليات.. تبدي الدعم للكاظمي إذا ما قرر الترشح لرئاسة الحكومة لولاية جديدة

الكاظمي والانتخابات

أبدت قوى سياسية عراقية وكردية، وأقليات أخرى دعمها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إذا ما قرر الترشح لرئاسة الحكومة لولاية جديدة.

وأشارت إلى أن الفترة الزمنية القليلة الماضية أكدت قدرة الكاظمي على المضي قدما في الإصلاح والبناء والتوافق الداخلي وتأكيد سيطرة الدولة ولجم السلاح المنفلت والقضاء على الفساد على رغم العراقيل والمصاعب التي تضعها قوى متنفذة في طريقه.

و أكد كفاح محمود، مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أن حزبه سيقدم دعماً كبيراً لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، إذا ما تم ترشيحه مرة أخرى لمنصب رئاسة الوزراء.

وذكر المستشار الإعلامي لبارزاني، في تصريح صحفي، أن رئيس الجمهورية برهم صالح سيجتمع مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بعد اجتماع الرئاسات الثلاث، لبحث ملف الوضع الاقتصادي في العراق بشكل عام واتفاق سنجار الأخير بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وملف الانتخابات المقبلة وتعدد الدوائر الانتخابية، إضافة إلى ملف استهداف السفارة الأميركية في بغداد من قبل الميليشيات المنفلتة.

وأضاف، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو أكبر حزب عراقي حصل على أكبر عدد مقاعد في البرلمان العراقي حزباً منفرداً، لذلك فإن أي مشروع لتحالف سياسي أو انتخابات يجب أن تتم مناقشته مع بارزاني زعيم الحزب وباعتباره مرجعاً سياسياً أعلى لمعظم القوى الكردستانية.

وأشار إلى أن الوقت مبكر للحديث عن التحالفات السياسية، ولكن لا يخفى على أحد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني كان أكبر الداعمين لترشيح وتولي مصطفى الكاظمي منصب رئاسة الوزراء، واستمر بدعمه في كل الخطوات التي اتخذها في هذا المنصب، ونجاحه يعدّ نجاحاً لمن قام بدعمه، فإذا ما تم ترشيحه مرة أخرى لمنصب رئاسة الوزراء فسيلقى دعماً كبيراً من بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وذكرت مصادر سياسية، أن عددا من التحالفات أكدت موقفها الثابت والداعم لاستقرار العراق، والمضي نحو الخيارات الوطنية في تشكيل الحكومة ضمن السياقات الدستورية.

وأضافت، أن قوى سياسية أكدت تأييدها لتوافق الكتل السياسية المعنية (الشيعة) على ترشيح مصطفى الكاظمي لرئاسة وتشكيل الحكومة في ولاية جديدة".

وتابعت أن "القوى السياسية تؤكد التزامها بوحدة الصف السياسي، من أجل تجاوز المرحلة الصعبة والمخاطر الجمة التي يعاني منها البلد على المستويات الصحية والأمنية والاقتصادية والسياسية".

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