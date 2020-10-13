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الثلاثاء, 13 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020 02:32 م

اعتقال أحد معاوني أبو مصعب الزرقاوي بعملية استخباراتية في بغداد

اعتقال
أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على أحد معاوني المقبور ابو مصعب الزرقاوي بعملية استخباراتية في محافظة بغداد.

وذكرت في بيان، أنه "بعملية استخباراتية دقيقة ومن خلال تسخير المصادر، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على أحد معاوني المقبور ابو مصعب الزرقاوي في منطقة حي الرفاق بمحافظة بغداد".

وأضافت "وقد تمت عملية القبض بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم له بعد متابعة من محافظة ديالى والإطاحة به في محافظة بغداد، كما وانه مطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي عمل بما يسمى (مفارز الاغتيالات) ولاية ديالى قاطع هبهب".

وأشارت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية مع عصابات القاعدة وداعش من خلال نصب سيطرات وهمية للاغتيالات وتهجير المواطنين في ناحية هبهب بدوافع طائفية قبل عمليات التحرير".

وتابعت: أنه "تم تدوين أقواله وتسليمة الى جهة الطلب بموجب وصل استلام اصولي".
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