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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020 01:28 م

موظفو مصارف السليمانية وحلبجة يقاطعون الدوام الرسمي

موظفو مصارف السليمانية وحلبجة يقاطعون الدوام الرسمي
  قرر موظفو المصارف في محافظتي السليمانية وحلبجة بإقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، مقاطعة الدوام الرسمي في دوائرهم احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم.
وقال مصدر مطلع ، إن موظفي المصارف في محافظتي السليمانية وحلبجة قرروا ايضاً تنفيذ اعتصام سلمي لحين صرف الرواتب، مشيرا إلى أن الموظفين لم يتسلموا رواتبهم لشهر نيسان ولغاية شهر آب من العام الحالي.
وشهدت مدينة السلیمانیة في الآونة الأخيرة عدة احتجاجات على تأخر الرواتب، فيما علقت مدیریة التربیة العامة ومدارس المحافظة دوامها الرسمي في المحافظة.
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