وزير الخارجية يسلم الرئيس المصري رسالة من الكاظمي

التقى وزير الخارجية فؤاد حسين، أمس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.



وقال المُتحدّث بإسم الوزارة، أحمد الصحّاف، في بيان له ، ان “وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى رئيس جمهوريّة مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وبحث معه العلاقات الثنائيّة، وسُبُل الدفع بها لما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.



واضاف، كما “بحث الجانبان موضوعة القمّة القادمة على مستوى القادة المُزمَع عقدها في الربع الأول من العام المقبل، بالاضافة لعرض وزير الخارجية أهمّ موضوعات القمّة الثلاثيّة على المُستوى الوزاريّ التي ستُعقَد غداً في القاهرة”.



واشار الصحاف، الى ان “وزير الخارجية سلم السيسي رسالة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”.