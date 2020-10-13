الدفاع تصدر توضيحاً بشأن حادث مقتل عميد ركن على يد زميله في ديالى

أصدرت وزارة الدفاع، توضيحاً بشأن حادثة مقتل عميد ركن على يد زميله في ديالى.

وقالت الوزارة، في بيان لها إن “الحادث الذي وقع داخل مدرسة تدريب كركوش قرب قضاء بلدروز في محافظة ديالى، حصل بعد حدوث مشاجرة بين آمر المدرسة العميد الركن (عدنان خلف وكاع) ومساعده العقيد (وائل خليل إبراهيم) أثناء العمل، تطورت الى استخدام السلاح”.

واضافت، ان “العقيد أطلاق النار على آمر المدرسة ما أدى الى مقتله وبعدها أطلق النار على نفسه ما أدى الى اصابته بجروح خطيرة نقل على أثرها الى المستشفى”.

واكدت الوزارة، إنه “تم إرسال لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل الحادث”.