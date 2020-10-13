وفد وزارة البيشمركة يصل إلى العاصمة بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بوصول وفد وزارة البيشمركة إلى العاصمة بغداد لاستكمال المباحثات مع وزارة الدفاع.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "وفداً من البيشمركة وصل إلى العاصمة بغداد صباح اليوم، من أجل استكمال ما تبقى من المباحثات مع وزارة الدفاع".



ويوم الجمعة الماضي، أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان، الفريق جبار الياور، عن زيارة مرتقبة للجنة التنسيق العليا في وزارته، إلى العاصمة بغداد.



وأضاف الياور، إن "اللجنة العليا للتنسيق في وزارة البيشمركة ستزور بغداد للاجتماع الدوري مع لجنة التنسيق الأمني والعسكري العليا لقيادة العمليات المشتركة، لبحث آلية تنفيذ المحاور التي تم الاتفاق عليها".



وأضاف، أن "الاجتماع سيشهد مناقشة الآلية التي سيتم من خلالها تنفيذ المحاور التي تم الاتفاق عليها سابقاً"، لافتاً إلى أن "المحور الأول يتضمن افتتاح غرفة تنسيق مشتركة بين ضباط وزارة البيشمركة، وضباط الجيش العراقي في ديالى، وكركوك، ومخمور، والموصل، إضافة إلى غرفة تنسيق في أربيل وأخرى في بغداد".



وأشار إلى أن "المحور الثاني فهو بشأن تشكيل خط دفاع مشترك بدل من خطي دفاع البيشمركة والجيش في هذه المحاور"، مبينا أنه "تم التطرق إلى الآليات وبقي الآن التطبيق الفعلي".



وتابع: "أما المحور الثالث والأخير فيخص العمليات المشتركة ضد داعش بين قوات البيشمركة والجيش العراقي"، لافتاً إلى أن "هذه المحاور جميعها تم الحوار بشأنها، ولكن فقط بقي تنفيذها".

