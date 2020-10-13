البياتي: اتفاق الكاظمي مع الإقليم حول سنجار سيقود إلى صراع في تلك المنطقة

قال المحلل السياسي كامل البياتي، إن المكونات الموجودة في سنجار وخاصة الايزيديين رفضوا خطوة الحكومة واتفاقه مع حكومة الإقليم حول سنجار والإدارة المشتركة لهذا القضاء.



وأضاف أن التخوف الكبير لم يقتصر على الايزيديين فقط بل هناك تخوف اخر لدى الأقليات المتواجدة في سهل نينوى من اقدام الحكومة على منح المناطق المتنازع عليها الى الإقليم.



وأوضح أن الترحيب الأميركي والاممي وكذلك الاجتماعات التي عقدها رئيس الجمهورية مع الأطراف الكردية يؤكد وجود نوايا مبيته لمنح الكثير من المناطق وإعادة سيطرة البيشمركة على كركوك ومنح الإقليم زيادة في النسبة المحددة في الموازنة على اعتبار ارتفاع الكثافة السكانية بعد سيطرتها على المناطق المتنازع عليها.

