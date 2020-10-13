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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020 11:09 ص

إيران.. وفاة المخرج السينمائي أكبر عالمي بفيروس كورونا

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توفي صباح اليوم الثلاثاء، أكبر عالمي، أحد أهم المخرجين السينمائيين في إيران، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 75 عاما، بحسب ما أعلنت عائلته.
وكتب أردشير عالمي، نجل المخرج والمصور السينمائي البارز، في حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، ”الأب رحل“، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن موعد وشروط تشييع جنازة والده لاحقا.
من جانبها، قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن المصور والمخرج الإيراني أكبر عالمي توفي صباح اليوم جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوكالة أن ”عالمي كان نُقل إلى أحد مستشفيات العاصمة طهران في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري جراء إصابته بفيروس كورونا“، مشيرة إلى أن هذا المخرج ذهب إلى المستشفى في الأول من أكتوبر لعمل فيلم وثائقي، ولكن على الرغم من اتباع البروتوكولات الصحية، أصيب هو وثلاثة من زملائه الآخرين بفيروس كورونا.
وأكبر عالمي هو من مواليد عام 1945، ومن مدينة الأهواز جنوب إيران، وتخرج في كلية الفنون المسرحية بطهران وحصل على الدكتوراة من بريطانيا.
ولديه العديد من البرامج التلفزيونية، من أشهرها برنامج ”الفن السابع“، كما ألف الراحل أكبر عالمي عدة كتب في مجال التصوير الفوتوغرافي والمؤثرات الخاصة والموضوعات الفنية والمتخصصة في السينما.
وأخرج العشرات من الأفلام الوثائقية والأفلام الدعائية، وكان لسنوات عديدة مسؤولا في وزارة الثقافة، ثم أحد مسؤولي معمل الإذاعة والتلفزيون، واكتسب أكبر عالمي شهرة كبيرة في إيران في التسعينيات من خلال أداء البرنامج التلفزيوني ”الفن السابع“.


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