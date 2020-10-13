بومبيو يكشف عن دفعة جديدة من رسائل هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الرئاسية

قالت مجلة فورين بولسي أن هناك مسعى لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للإفراج عن دفعة جديدة من رسائل بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) وهو ما أثار ردود فعل عالمية واسعة

وقالت المجلة إن تصريح بومبيو ترك أسئلة أكثر من الإجابات بما في ذلك التساؤل بشأن رسائل البريد الإلكتروني التي سيتم نشرها ومتى ولماذا الإفراج عنها بعد ثماني سنوات تقريبا من تنحي كلينتون كوزيرة للخارجية.

وداخل وزارة الخارجية، يتساءل بعض المسؤولين المهنيين عما إذا كان اتباع أمر بومبيو قد يكون انتهاكا لقانون هاتش، وهو قانون فيدرالي يحد من الأنشطة السياسية لموظفي الحكومة في سياق واجباتهم الرسمية.

وحذر النائب الديمقراطي توم مالينوفسكي – وهو دبلوماسي سابق بوزارة الخارجية في إدارة أوباما – صراحة من أن مثل هذه الخطوة ستكون غير قانونية، حيث غرد في تويتر قائلا: ”أي موظف في وزارة الخارجية يساعده في التأثير على الانتخابات سوف ينتهك القانون“.

يذكر أن الخارجية الأمريكية نشرت سابقا آلافا من رسائل هيلاري كلينتون معظمها تم نشره حتى عام 2016، لضمان الشفافية بشأن نحو ثلاثين ألف رسالة سلمتها كلينتون للخارجية.