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الثلاثاء, 13 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020 10:47 ص

انفجار عبوة ناسفة وسط العاصمة بغداد

انفجارات

قالت مصادر أمنية، إنه سمع دوي انفجار عنيف وسط العاصمة بغداد.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة استهدفت محل لبيع المشروبات الكحولية في شارع سلمان فائق بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

وأشارت المصادر إلى أن "الانفجار أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة شخص ونقل على أثرها إلى المستشفى"، وفقا لوكالة "بغداد اليوم" العراقية.

كانت السلطات العراقية، قالت في وقت سابق من الشهر الجاري، إن "شخصا قتل نتيجة انفجار منزل مفخخ في محافظة الأنبار غربي العراق".

وشهدت العراق خلال الشهر الماضي تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت شاحنات تابعة لشركات متعاقدة مع التحالف الدولي في العراق.

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