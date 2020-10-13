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الثلاثاء, 13 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020 10:34 ص

ديوان رئاسة الجمهورية ينفي تدخل الفوج الرئاسي بحادثة الاعتداء على امرأة في الجادرية

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نفى ديوان رئاسة الجمهورية، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تدخل الفوج الرئاسي في حادثة الجادرية.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أن "ديوان رئاسة الجمهورية ينفي ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تدخل الفوج الرئاسي في حادثة الاعتداء على امرأة في الجادرية".

وأضافت أنه "في الوقت الذي نرفض فيه هذه الشائعات المغرضة، ندرك جيدا ان الرأي العام الوطني بمستوى الوعي والدراية الكافية بما  يقوم به الذباب الالكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي من بث اخبار مزيفة تهدف الى اثارة نعرات وتمس السلم الأهلي والاجتماعي".

ودعت، الجهات المسؤولة الى "اتخاذ ما يلزم ضد من يروج خطاب الكراهية والتحريض وتهديد السلم والامن المجتمعي".
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