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الثلاثاء, 13 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020 10:29 ص

الجيش الأميركي يبدأ إنشاء قاعدة جديدة على الحدود العراقية-السورية

القوات الأمريكية
باشر الجيش الأميركي بعملية بناء قاعدة عسكرية جديدة في بادية بلدة "الباغوز" بريف دير الزور الجنوب الشرقي، لتكون هذه القاعدة هي الرابعة له في هذه المحافظة، والتاسعة شرقي سوريا.  

وأفادت وسائل إعلام عالمية نقلاً عن مصادر محلية بريف دير الزور، أن "الجيش الأميركي، بدأ منذ أيام بإنشاء قاعدة عسكرية له في بادية الباغوز على الحدود (السورية - العراقية)، مقابلة لمواقع سيطرة الجيش العربي السوري في الضفة الغربية لنهر الفرات".  

وتابعت المصادر، أن "الخطوات الأولى في إنشاء القاعدة غير الشرعية، كانت بتجهيز مهبط مروحيات بغية تأمين اللوازم اللوجستية للقاعدة".  

وأضافت المصادر، أن "الجيش الأمريكي قام بنشر مجموعات من مسلحي "قسد" الخاضع له على عدد من النقاط بمحيط القاعدة التي يجري تجهيزها لحمايتها".  

يذكر أن "الجيش الأمريكي يتمركز في ثلاث قواعد بمحافظة دير الزور وتحديداً بالقرب من حقول النفط والغاز، قاعدة حقل العمر النفطي ومعمل غاز كونيكو، وفي منطقة الجزرات عند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة".  

  

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