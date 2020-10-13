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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020 10:16 ص

تحالف سائرون: حظوظ المستقلين سترتفع في الانتخابات القادمة

صادق السليطي
أكد تحالف سائرون، أن حظوظ المستقلين سترتفع في الانتخابات القادمة، مبيناً أن الأحزاب الكبيرة هي المسيطرة في الانتخابات السابقة، بسبب اعتماد الدائرة الواحدة، .

 وقال النائب عن التحالف  صادق السليطي في تصريح صحفي أن مجلس النواب سيلجأ إلى التصويت العددي في حال استمرار اختلاف الكتل السياسية وعدم الاتفاق على رأي موحد بشأن الدوائر الانتخابية.

 واضاف، ، إن "جميع الانتخابات التي جرت هي انتخابات محافظة بدائرة واحدة وكانت الأحزاب الكبيرة تستأثر بها، لذلك نحن تقدمنا خطوة من خلال تصغير الدائرة إلى دائرة وسطية، وبالتالي فإن حظوظ المستقلين سترتفع على اعتبار أن الانتخابات السابقة كانت فائدتها للأحزاب والكتل الكبيرة".
 واوضح، أن "مجلس النواب سينتهي من الخطوة الأولى بإكمال جداول الانتخابات، لكي تعمل المفوضية على تنظيم الدوائر الانتخابية"، مبيناً أن "قانون المحكمة الاتحادية، سيشرع  خلال الأيام المقبلة".

وأشار إلى أن "الحلقة التي لم تستكمل في قانون الانتخابات هي إكمال جداول انتخابات مجلس النواب، وأجّل هذا الموضوع من عام 2019 وسيمضي عليه عشرة أشهر ولم يحسم".

وأوضح أنه "لم يتم الاتفاق بشكل كامل بين الكتل السياسية، حيث إن ما حصل في الجلسة الأخيرة، هو الاتفاق على طرح من بعض الكتل وإن إنهاء الموضوع ربما سيتم بالتصويت العددي".

وتابع أن "بعض الكتل لا يروق لها التقسيم على مستوى 83 مقعدا نيابيا، وتطمح بأن تكون الدوائر النيابية، كتقسيم متعدد أقل من هذا التقسيم، وقد طرحت في مجلس النواب تقسيمها الذي يقسم أغلب المحافظات إلى دائرتين، لكنه فشل بالتصويت العددي لمجلس النواب". 

وأكد أن "استمر اختلاف الكتل السياسية وعدم الاتفاق على رأي موحد، فأن الحاكم هو التصويت العددي في مجلس النواب، وهذا ما جرى في الجلسة الأخيرة". 
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