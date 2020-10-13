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الثلاثاء, 13 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020 10:12 ص

المالية توقف مجدداً صرف رواتب الموظفين

رواتب
أوقفت وزارة المالية صرف رواتب الموظفين، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق الرواتب المتأخرة عن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بحسب مصدر مطلع.
وقال المصدر، إن المالية أبلغت المصارف بإيقاف صرف الرواتب لعدم توفر السيولة النقدية اللازمة من جهة، وبانتظار تصويت البرلمان على قانون الإقراض.
وبين المصدر، أن المصارف حررت الرواتب لأغلب الوزارات، والمتبقي منها يخص دوائر تابعة لوزارات مختلفة وبعض الهيئات المستقلة.
وجرت العادة على تسديد رواتب الموظفين، بدءا من يوم 15 من كل شهر، ولغاية 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في سبتمبر الماضي، تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لأول مرة، بسبب الأزمة المالية.
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