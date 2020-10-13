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الثلاثاء, 13 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020 10:10 ص

نائب يوضح حقيقة تضمين ورقة الإصلاح تخفيضاً لرواتب الموظفين وقيمة الدينار

شيروان ميرزا
أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب “شيروان ميرزا”، أن الحديث عن تحويل سعر صرف الدينار وتعديل سلم رواتب الموظفين كخيارين من ضمن الحلول المطروحة في الورقة الإصلاحية التي ستقدمها وزارة المالية، مجرد حديث في وسائل الإعلام لم تطلع عليه اللجنة المالية لغاية الآن.
وقال ميرزا، إن “اللجنة ما زالت بانتظار الورقة الإصلاحية التي أعدتها وزارة المالية ووعدت بإرسالها إلى مجلس النواب، من أجل دراستها بشكل جيد ومناقشة مضمونها ومعرفة مدى منفعتها لتقليل أضرار الأزمة المالية التي تمر فبها البلاد.
وفي وقت سابق، أوضح الخبير الاقتصادي “نبيل المرسومي”، نسبة تخفيض رواتب الموظفين حسب الورقة الإصلاحية البيضاء، التي سيقدمها وزير المالية، علي علاوي، إلى مجلس النواب.
وقال المرسومي في منشور عبر صفحته بـ”فيسبوك”، إن “الورقة البيضاء التي سيقدمها وزير المالية إلى البرلمان من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي في العراق ومعالجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، توضح تخفيض الرواتب وأجور الموظفين من 25% إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال مدة ثلاث سنوات.
وأضاف أن “الورقة البيضاء التي تستمد أصولها النظرية من المدرسة (النيو كلاسيكية)، تستهدف استخدام السياستين المالية والنقدية لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات والموازنة العامة.
ورأى الخبير الاقتصادي أنه “كان من الأفضل أن يجري احتساب تخفيض الرواتب على أساس نسبتها من النفقات التشغيلية أو النفقات العامة وليس من خلال نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو معيار تحكمي وتقديري غير دقيق، فضلا عن أن دفع الرواتب يكون من خلال الموازنة العامة وليس من خلال الناتج المحلي الإجمالي.
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