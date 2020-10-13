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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020 10:07 ص

الصحة : لا جدوى من الحظر بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا

وزارة الصحة
 أكد مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة “رياض عبد الأمير”، أنه لا توجد جدوى من فرض حظر التجوال الشامل بسبب عدم الالتزام بإجراءات الوقائية.
وقال عبد الأمير في تصريح  صحفي، إنه “لا يوجد حتى الآن تفكير بعودة الحظر ولكن في حال ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا سيتم التفكير بفرض حظر التجوال وكل هذا يحدده الموقف الوبائي اليومي.
وأضاف، أنه “لا توجد جدوى من فرض حظر التجوال بسبب عدم الالتزام بإجراءات الوقائية، وربما انخفاض الإصابات خلال اليومين الماضيين يعتبر مؤشراً جيداً اذا استمر خلال الأسبوعين المقبلين”.
وأشار عبد الأمير، إلى أن “الإصابات بفيروس كورونا اذا ارتفعت من المحتمل قد نتوجه إلى الحظر الجزئي وليس الشامل.
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