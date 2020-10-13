الكاظمي والنجيفي يبحثان الوضع السياسي والاقتصادي وعددا من الملفات المهمة

بحث رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الوضع السياسي والاقتصادي في البلد و الملفات ذات الاهتمام المشترك.



وقال بيان للجبهة ان : وجهات النظر بين الجانبين كانت متفقة على ضرورة المضي بالجانب الإصلاحي ومعالجة الأزمات التي ينوء بها المواطنون .



وعرض النجيفي / حسب البيان / مجموعة ملاحظات واقتراحات تصب في الجانب الوطني كانت محل تجاوب وتأييد الكاظمي.



واضاف انه : تم ايضا تقييم الوضع العام في البلد والتحديات التي يواجهها وما هو مطلوب للنهوض وتفكيك الأزمات لصالح حلول وطنية شاملة .