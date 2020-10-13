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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020 09:45 ص

الخارجية تعيد دبلوماسيا ظهر بـ"الجلابية" مع مطربة موريتانية

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أعادت وزارة الخارجية القائم بأعمالها في العاصمة الموريتانية نواكشوط حميد القدو بسبب ظهوره بـ"الجلابية" مع مطربة موريتانية.

 وقال مصدر  حكومي ، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين قرر إعادة القائم بالأعمال حميد القدو على خلفية انتشار صور له وهو يرتدي الجلابية ويقف إلى جانب مطربة تغني في مقطع فيديو بأحد الفنادق.

وأثار مقطع فيديو ظهر خلاله القدو برفقة مطربة موريتانية في أحد فنادق نواكشوط وهو يستقبل ضيوفه مرتديا جلابية، موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
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