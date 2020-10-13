الكاظمي، يؤكد دعمه لمشروع تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ،دعمه لمشروع تفعيل مجلس الخدمة الإتحادي.

ووصف الكاظمي خلال لقائه اعضاء مبادرة /توظيف/ لتوفير فرص عمل في العراق هذه المبادرة بأنها خطوة بالإتجاه الصحيح، لمعالجة البطالة التي تفاقمت بسبب السياسات التوظيفية الخاطئة والمتراكمة.

واكد دعمه لمشروع تفعيل مجلس الخدمة الإتحادي، وعدم جعله يقتصر على تحقيق العدالة في التعيينات الحكومية، وإنما توسيع مهامه لتشمل المساعدة بالتوظيف في شركات القطاع الخاص، مشدداً على الحاجة الى إجراءات غير تقليدية لتحقيق التوازن المطلوب في تشغيل الشباب في مؤسسات القطاع العام والخاص، بعد توفير فرص العمل الفعلية المنتجة.



ودعا الكاظمي المؤسسات كافة الى التعاطي مع هذه الخطوة، وتذليل العقبات أمامها، وتطوير العمل بما يمكّن هذه المنظومة من تحقيق الإتصال المطلوب مع كل المؤسسات في القطاعين العام والخاص.