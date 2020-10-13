الكاظمي يوجه بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت رفع التجاوزات في منطقة الجادرية

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتحقيق في الأحداث التي رافقت حملة لإزالة التجاوزات في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية أحمد ملا طلال، إن "رئيس مجلس الوزراء يأمر بفتح تحقيق في أسباب القسوة التي مورست في إجراءات التخلية القسرية التي رافقت رفع التجاوزات عن أملاك خاصة في منطقة الجادرية".

وأضاف أن الكاظمي "أمر بعدم التعسف في تنفيذ القانون وأن تكون كرامة المواطن هي الأولوية لدى الجهات التنفيذية".

ووصل أمين بغداد منهل الحبوبي، إلى منطقة الجادرية التي شهدت صباح اليوم اعتداء ضابط على سيدة أثناء حملة لإزالة التجاوزات.