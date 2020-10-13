بعد قيس الخزعلي الإرهابي أبو علي العسكري يهدد الكاظمي: الكتائب ستعود لاطلاق الصواريخ لو أي جهة استهدفت ميليشيات الحشد

مراقبون: لا دولة ولا هيبة لحكومة الكاظمي



علق مراقبون، على التهديدات التي صدرت عن الإرهابي أبو علي العسكري المسؤول الأمني لميليشيا كتائب حزب الله العراق، وهدد فيها الكاظمي شخصيا بالرجوع في الهدنة معه والعودة لاطلاق صواريخ الكاتيوشا الارهابية على السفارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي، حال استهدفت ميليشيات الحشد الشعبي الارهابي وقالوا: انها تثبت أنه لا دولة في العراق وأن الوطن تحت حكم الكاظمي تحول إلى رهينة في أيدي الميليشيات.



وبعدما أعلنت ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران، أن مجموعة من الفصائل المسلحة والميليشيات الموالية لطهران اتفقت فيما بينها على تعليق هجماتها الصاروخية على القوات الأميركية، بشرط أن تقدم الحكومة جدولاً زمنياً لانسحاب القوات الأميركية، أكد أبو علي العسكري المسؤول الأمني للميليشيا في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن عناصره ستنسف الاتفاق وتعود لانتهاكاتها في حال استهدفت ميليشيات الحشد الشعبي الإرهابي، وأتباعها من أي جهة كانت، من بينها القوات العراقية بأوامر من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي!!

وعلى الرغم من أن الميليشيات لم تحدد في بياناتها السابقة وقتاً للانسحاب الأميركي بل تركته ضمن مهلة مفتوحة، اشترطت عدم استهداف ميليشيا الحشد الشعبي والفصائل الموالية لها.

وهدد القيادي الارهابي أن الاتفاق سيلغى إلى دون عودة في حال نفذت هجمات ضد الميليشيات الإيرانية من قبل القوات العراقية أو غيرها.



يشار إلى أنه بعد مرور أكثر من أسبوع على تلويح أميركا بإغلاق سفارتها في بغداد مع احتمال فرض عقوبات، واستنفار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، من أجل محاصرة هجمات الصواريخ التي تقوض سلطة المؤسسات الرسمية وأمن البلاد، قال محمد محيي، المتحدث باسم كتائب حزب الله، لرويترز إن مجموعة تضم جميع فصائل ما وصفها "بالمقاومة المناهضة للولايات المتحدة "بما فيها الفصائل التي تستهدف القوات الأميركية، قد اتفقت فيما بينها على تعليق هجماتها الصاروخية على القوات الأميركية، بشرط أن تقدم الحكومة العراقية جدولاً زمنياً لانسحاب القوات الأميركية. كما أضاف أن على الحكومة العراقية أن تنفذ قرارا برلمانيا صدر في يناير الماضي، ودعا لانسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق.

إلى ذلك، أوضح أنه لا توجد مهلة محددة لكي تنفذ الحكومة القرار لكنه حذر من أنه "إذا لم يُحترم قرار "النواب"، فبالتأكيد سوف تستخدم الفصائل كل الأسلحة المتاحة لديها".





وأقر أن إطلاق صواريخ الكاتيوشا على القوات الأميركية والمجمعات الدبلوماسية "كان رسائل إلى الأميركان"، مضيفاً أن هجمات أشد قد تقع فيما بعد.

وحمّل مسؤولون أميركيون كتائب حزب الله، مسؤولية شن عشرات من الهجمات الصاروخية على المنشآت الأميركية في العراق، في حين كانت تلك الكتائب تنفي في السابق شن مثل هذه الهجمات. وكان الكاظمي شدد الأسبوع الماضي على أن مثل تلك العمليات التي تستهدف التحالف أو القوات الأميركية المشاركة فيه أو حتى السفارات الأجنبية تشكل مساساً بأمن البلاد ومصالحها.

ويرى مراقبون ان تهديد العسكري بعد تهديد مماثل اطلقه الارهابي قيس الخزعلي، من قبل تؤكد أن هيبة الوطن انتهت وحكومة الكاظمي لا وجود لها.

أ.ي