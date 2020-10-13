تقرير.. كارت الميليشيات الإيراني إرهاب عابر.. والمعلمي: دعم طهران لها انتهاك لكل القرارات الأممية

خبراء: الجيش الميليشيوي الإيراني خطر حقيقي في منطقة الشرق الأوسط



جاء اختراع طهران للميليشيات قبل نحو 4 عقود، ليخلق عصابات مسلحة إرهابية، تكون بمثابة "أذرع"، لها لاختراق العديد من المجتمعات العربية. وكان ظهور ميليشيات إيران بقوة خلال العشر سنوات الأخيرة، تأكيد بارز أن الإرهاب الإيراني الذي ايده أوباما أو بالأحرى تغافل عنه خلال حكم الديمقراطيين للولايات المتحدة الأمريكية يتصاعد، ويشكل تهديدا خطيرا للمنطقة برمتها والخليج العربي.

وكان قد أكد مندوب السعودية، في الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، إن دعم إيران للميليشيات في المنطقة انتهاك للقرارات الأممية. وأضاف المعلمي في كلمته أمام اللجنة الأولى لأعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف إنه من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية في ظل توفر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية. وأوضح مندوب السعودية في الأمم المتحدة، أن تأييد المملكة السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة 1+5، كان مبنياً على قناعتها التامة، بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأعربت السعودية في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عن بالغ قلها إزاء استمرار إيران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية، والتي كان آخرها ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يتجاوز حالياً عشر مرّات الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الدولي مع إيران، الأمر الذي يعد استمراراً للتصعيد الإيراني في مسلسل التجاوزات التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وأكد المعلمي، أهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي، ويضمن معالجة سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم ورعايتها الإرهاب.

وعلى صعيد الملف المتأجج الخاص بالحوثي، والإرهاب الممتد والصواريخ التي تطلق من آن لآخر، دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المجتمع الدولي، للضغط الفاعل والحاسم على ميليشيا الحوثي الانقلابية، وراعيهم في طهران لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والتوقف عن الإيغال في إراقة الدماء، والتدمير، وإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين.



ودعا هادي في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي بالدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى العمل الجاد والعاجل من أجل إنهاء الكارثة المحتملة التي يمكن أن يتسبب بها خزان النفط "صافر"، الذي ترفض ميليشيا الحوثي السماح للفرق الأممية المختصة بصيانته وإصلاحه، مشددا على ضرورة عدم سماح المجتمع الدولي بتحويل الحوثيين الملف الإنساني إلى ملف لابتزاز الحكومة والمجتمع الدولي.

وأشار الرئيس اليمني إلى أن حكومته مدت يد السلام، وقدمت تنازلات وبذلت كل ما بوسعها لدعم وتسهيل جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، من أجل التوصل إلى سلام دائم وشامل، لافتا إلى أن هذه الجهود قوبلت بتعنت كامل من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وداعميهم في النظام الإيراني.

وشدد هادي، أن اليمن لن يقبل "التجربة الإيرانية" على أرضه، مهما كانت الظروف والتحديات.

خبراء قالوا، إن جريمة "كارت الميليشيات الإيراني" المسلط على المنطقة العربية أصبح كارت تهديد حقيقي وإنه لا سبيل سوى كسر هذه الميليشيات والتصدي لها مباشرة.

أ.ي