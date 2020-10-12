حكومة الكاظمي.. تواطؤ على العراق ودعم إيران بعد الاتفاق على الإفراج عن الأموال المجمدة بقيمة 9 مليارات دولار

مراقبون: الكاظمي يلعب بالنار أمام العقوبات الأمريكية لكنه غير قادر على رفض طلب إيران



استنكر عراقيون، موافقة حكومة الكاظمي، على الإفراج عن أموال إيران المجمدة في العراق، وتصل وفق بعض التقديرات الى 9 مليارات دولار، وقالوا إنه تحدي للعقوبات الأمريكية وقد يعرض بغداد للخطر الأمريكي من ناحية، علاوة على انه تساهل غير مشروط من ناحية اخرى وفي عز الأزمة المالية العراقية والتي أدت إلى تأخير صرف الرواتب.

وقال مراقبون، انه لو كانت حكومة الكاظمي تجيد اللعب السياسي، لكانت اشترطت قبل الإفراج عن الأموال أن توجه ايران عصاباتها في الحشد الشعبي الإرهابي، بإيقاف الهجمات بالصواريخ على المنطقة الخضراء والسفارة الامريكية وقوات التحالف الدولي، لكن هذا لم يحدث.

وكان قد أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، عن توصله لاتفاق مع المسؤولين العراقيين للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وقال همتي للوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن المحادثات كانت إيجابية مع المسؤولين العراقيين، وتم الاتفاق مع البنك المركزي العراقي والبنك التجاري العراقي على الإفراج عن الموارد المالية لبلدنا!!



وأضاف أن اجتماعًا ثلاثيًا مشتركًا مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف الكتاب، ومدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد عبدالهادي الجلبي، أدى إلى اتفاق على تحرير الموارد المالية الإيرانية، لشراء السلع الأساسية للبلاد، وأنه جرت مناقشة تفصيلية حول المبادلات التجارية، وأن إيران لديها موارد مالية كبيرة في البنوك العراقية؛ نتيجة صادرات الكهرباء والغاز إلى العراق.

وذكر همتي وفق تقرير"إرم نيوز"، أن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، أعرب عن ارتياحه وترحيبه بهذا الاتفاق، وأنه وعد بمتابعته بين البلدين بشكل أسبوعي، معربا عن أمله في أن تتخذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خطوات إيجابية في تطوير العلاقات الاقتصادية والمصرفية مع العراق، مبيناً أنه متفائل بالمستقبل بالنظر إلى مشاورات اليوم والوعود التي قطعها المسؤولون العراقيون، وأن النتائج ستُعرف قريباً في العلاقات المصرفية والاقتصادية بين البلدين.



وأفاد همتي بأن إيران تعتزم في إطار هذا الاتفاق سحب هذه الموارد المالية حسب احتياجاتها، وأن هذه الموارد هي ملك للبنك المركزي الإيراني، وأن البنك هو أهم مزود للاحتياجات الأساسية للبلاد في مختلف قطاعات الصناعة والتعدين والزراعة والصحة، مشيرا إلى أن هذه البضائع معفاة من العقوبات الأمريكية؛ لأنها من الحاجات الأساسية للبلاد، مؤكدا أن العقبة الرئيسة أمام سحب هذه الأموال كانت في السلطة التنفيذية، وقد تم العمل على حلها باتفاق اليوم.



وتعد زيارة المحافظ إلى العراق ثاني زيارة خلال أربعة أشهر، والعراق هو ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين، وبحسب بيانات لمنظمة الجمارك الإيرانية، فقد قامت إيران العام الماضي بتصدير بضائع إلى العراق بلغت قيمتها 9 مليارات دولار تقريباً.

وفي يونيو الماضي، قال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان: إن العراق يدين لإيران بما لا يقل عن 800 مليون دولار لواردات الكهرباء، جرى تسديد 400 مليون دولار منها. وتواجه إيران نقصاً في توفير العملات الأجنبية جراء العقوبات الأمريكية. والخميس الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 18 مصرفاً إيرانياً؛ بهدف عزل النظام المصرفي الإيراني عن العالم.

ويرى خبراء، أن سعادة الكاظمي باتفاقه مع البنك المركزي الإيراني، تؤكد أن مصلحة العراق آخر ما يفكر فيه بدليل انه لم يستغل هذا الاتفاق لكسب ورقة أمام ميليشيات ايران التي يديرها مكتب خامنئي.

أ.ي