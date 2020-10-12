أبو العباس والخميني وقاسم سليماني.. إيران تغير شوارع سوريا الشهيرة بأسماء قادتها وميليشياتها

خبراء: تغيير ديموغرافي ومذهبي واسع في دمشق وميليشيات خامئنئ تنفذ مهاما قذرة



انتهت الحرب الأهلية تقريبا في سوريا، لم يعد لعصابات ايران المسلحة المذهبية، أي دور منذ أكثر من عام مضى، لكنها مع ذلك لا تزال باقية في البلاد، وبالطبع ليس للسفاح البعثي بشار الأسد أي دور ولا اعتراض؟!

فما هو السر وراء ذلك.

يرى مراقبون، أن نزول إيران بعصاباتها الإرهابية إلى سوريا كان لهدفين أساسيين، أولها العمل على ما يسمى بالهلال الشيعي عبر سوريا والوصول للمتوسط. والثاني إحداث تغيير مذهبي وديموغرافي كبير في الأراضي السورية. وهو ما يبدو على أرض الواقع في استيطان مدن وبلدات كاملة وتغيير أسماء شوارع رئيسية.

والواضح أن الميليشيات الإيرانية في سوريا مستمرة في انتهاكاتها، فقد عمدت عناصرها في مدينة "الميادين"، بمحافظة دير الزور شرق البلاد، إلى تغيير أسماء عدد من الشوارع العريقة، المستوحاة من مناطق جغرافية أو رموز وطنية سورية، إلى أسماء مستوحاة من رموز إيرانية ومذهبية، باللغتين العربية والفارسية.



وكشفت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الميليشيات الإيرانية غيّرت اسم شارع "أنس بن مالك" بلافتة كتبت عليها شارع "الإمام الخميني"، وكذلك قامت بتغير اسم شارع "الجيش"، ووضعت لافتة كبيرة كتب عليها "شارع الإمام العباس"، في إشارة للواء العباس التابع لها الموجود في المدينة. وقامت أيضاً بتغيير اسم شارع "أبو غروب"، ووضعت بدلاً منه لافتة باسم شارع "قاسم سليماني". كما غيرت اسم شارع "ساقية الري"، بوضع لافتة تحمل اسم "شارع فاطميون".



وبحسب المصادر، وفق تقرير نشرته العربية، فإن تلك التغييرات أتت في إطار سعي الميليشيات للتمدد في المناطق الخاضعة لسيطرتها التي يوجد فيها عناصر النظام، شكلياً، في ريف محافظة دير الزور.

وأشار المرصد إلى أن القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، مثل ميليشيا "حزب الله" اللبناني، مازالت مستمرة بعمليات التجنيد لصالحها بشكل سري وعلني في كل من الجنوب السوري والضفاف الغربية لنهر الفرات، وذلك مقابل سخاء مادي، واللعب المتواصل على الوتر الديني والمذهبي.



وأوضحت المعلومات أيضاً، أن الإيرانيين يواصلون جنوب سوريا مدعمين بعناصر حزب الله، بعمليات التجنيد، وتشييع الشبان والرجال، عبر عرابين تابعين لهم، مثل سرايا العرين التابع للواء 313 الواقع في شمال درعا، بالإضافة لمراكز في صيدا وداعل وازرع، حيث يخضع المجندون الجدد لدورات تدريبية في منطقة اللجاة شرق درعا، على حدود محافظة السويداء. كما يواصل حزب الله اللبناني الإرهابي، على حدود الجولان ترسيخ نفوذه في القنيطرة، عبر استقطاب الشبان الهاربين من ملاحقة أجهزة النظام الأمنية بشأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.

إلى ذلك، ونظراً لتردي الأحوال المعيشية، مع انعدام فرص العمل، تتركز عمليات التجنيد والتشييع في كل من مدينة البعث وخان أرنبة. وفي غرب الفرات، تتواصل عمليات التجنيد بشكل كبير ضمن المنطقة الممتدة من الميادين حتى البوكمال بريف دير الزور الشرقي، والتي باتت تحت سيطرة النفوذ الإيراني بشكل كامل.

يذكر أنه وفقاً لإحصائيات المرصد، فإن تعداد المجندين في صفوف الإيرانيين والميليشيات الموالية لها في الجنوب السوري ارتفع إلى أكثر من 7900، كما ارتفع إلى نحو 6250 عدد الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة ممن جرى تجنيدهم مؤخراً بعد عمليات "التشيع"، وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور، إذ تعمد الميليشيات الإيرانية لتكثيف عمليات التجنيد هذه في استغلال كامل منها لانشغال الروس في الاتفاقيات مع الأتراك بالشمال السوري.

يأتي هذا فيما كان قد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، من قبل، أن الإيرانيين وحزب الله يواصلون عمليات تجنيد و"تشيّع" الشبان والرجال في محافظة "درعا" بكل قوة.

وخلال الحرب الأهلية السورية، ساهم الإرهابي الراحل قاسم سليماني، في ارتكاب العديد من المجازر المدوية في درعا وحلب وخان شيخون والغوطة، وكانت هناك عمليات إبادة شبة كاملة، وسجلت فظائع من قبل النظام البعثي وإيران.

مراقبون، حذروا من تجاهل الوجود الإيراني في سوريا بشكله الجديد، وهو أشبه ما يكون بتغيير ديموغرافي واسع المدى واستيطان للأراضي والبلدات واحتلال ايراني بشكله الأقبح.

أ.ي