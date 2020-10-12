بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 12 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
بعد تهديدات واشنطن.. ميليشيا "قاصم الجبارين" تنضم إلى اتفاق وقف الهجمات على القوات الأميركية وزير الثقافة يعد بإقامة نصب يخلد شهداء تشرين في بغداد مصر داعمة لكل ما يحقق مصالح العراق.. تفاهم مشترك بين بغداد والقاهرة ضبط مسافر إيراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي الحريري: مبادرة الرئيس الفرنسي هي الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان صالح يعقد اجتماعاً مع الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان نائب: ما يحدث بشأن قانون الانتخابات هو صراع سياسي مسلحون يطلقون النار قرب منزل نائب بالبصرة ويفرون إلى جهة مجهولة ضابط برتبة عقيد في الجيش يقتل عميد ركن في ديالى ويحاول الانتحار القبض على ثلاثة ارهابيين ينتمون لداعش في نينوى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 12 تشرين الأول 2020 04:19 م

وزير الثقافة يعد بإقامة نصب يخلد شهداء تشرين في بغداد

2019-10-0310_13_10.671549-irakriot
وزير الثقافة يعد بإقامة نصب يخلد شهداء تشرين في بغداد



تعهد وزير الثقافة حسن ناظم، بإقامة نصب يخلد شهداء تشرين في بغداد.
وقالت وزارة الثقافة في بيان ان "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم اليوم استقبل في مكتبه الرسمي والد الشهيد مصطفى هادي أحد شهداء تظاهرات تشرين الأول في ساحة التحرير ببغداد".
وأكد الوزير خلال اللقاء أنَّ "شهداء تشرين وباقي المتظاهرين هم أولادنا، ونحن مررنا في التسعينيات ايام النظام السابق بالكثير من الظروف فلهذا نحن نحس بمعاناة شريحة هذه المرحلة العمرية، وندعم مطالبهم السلمية المشروعة في بلدهم".
واضاف ان "الثقافة مع الاتجاه السلمي والحقوق المشروعة، وأنَّ مواقفنا من ثورة تشرين واضحة، مبيناً ان التغيير يمكن أن يحصل بدون سقوط شهيدٍ أو قطرة دمٍ واحدةٍ"، مشيرا الى "قيام الوزارة باستقبال المتظاهرين الذين تظاهروا أمام الوزارة لأكثر من مرةٍ؛ للاستماع لهم، والعمل على تحقيق مطالبهم التي يمكن تحقيقها في هذه الفترة التي يمر بها البلد".
وطالب والد الشهيد الوزير "بالعمل على إقامة نصب تذكاريٍّ في محافظة بغداد يمثل شهداء تشرين، والتضحيات التي خلدوها والدماء التي سالت لتحقيق التغيير".
ووعد الوزير وفقا للبيان "بعرض المقترح الذي يتضمن إقامة نصبٍ بخلد تشرين في بغداد، أمام اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء التي تقوم بتنفيذ ودراسة مثل هكذا مقترحات".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
سعد الحريري

الحريري: مبادرة الرئيس الفرنسي هي الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان 12 تشرين الأول 2020 03:43 م

برهم صالح ونيجيرفان بارزاني

صالح يعقد اجتماعاً مع الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان 12 تشرين الأول 2020 03:39 م

صادق السليطي

نائب: ما يحدث بشأن قانون الانتخابات هو صراع سياسي 12 تشرين الأول 2020 02:37 م

مسلحون

مسلحون يطلقون النار قرب منزل نائب بالبصرة ويفرون إلى جهة مجهولة 12 تشرين الأول 2020 02:33 م

مصرف الرافدين

مصرف الرافدين: تسديد قروض السيارات بفترة امهال ٣ اشهر بعد التسلم 12 تشرين الأول 2020 01:32 م

2422019361214النائب حسين العقابي

العقابي: وفاة أحد أعضاء المحكمة الاتحادية العليا جرس إنذار لمجلس النواب 12 تشرين الأول 2020 01:13 م

عالية نصيف2

عالية نصيف : مسؤولون في وزارة النفط يسعون للتعاقد مع شركة كويتية مفلسة 12 تشرين الأول 2020 01:08 م

سائرون

تحالف سائرون : الكتل السياسية لم تتفق لغاية الان على النقاط الخلافية بقانون الانتخابات 12 تشرين الأول 2020 01:00 م

التعليقات