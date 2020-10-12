مصر داعمة لكل ما يحقق مصالح العراق.. تفاهم مشترك بين بغداد والقاهرة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدكتور فؤاد محمد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور أحمد نايف الدليمي السفير العراقي بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن وزير الخارجية العراقي نقل إلى الرئيس رسالة من أخيه مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، تضمنت الإشادة بالروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

والتأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة في مجال المشروعات التنموية ونقلها إلى العراق، خاصةً في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية.

من جانبه؛ طلب الرئيس المصري نقل تحياته إلى شقيقيه برهم صالح الرئيس العراقي، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، معرباً عن حرص مصر المتبادل على الدفع بأطر التعاون مع العراق الشقيق نحو آفاق جديدة ومتنوعة، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي مع الأردن الشقيق.

وأكد على ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق، والتي تتمحور حول دعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي، وأن مصر داعمة لكل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز كافة التحديات، ومكافحة الإرهاب، ويحافظ على أمنه واستقراره.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

كما ثمن وزير الخارجية العراقي الدور المصري الداعم للعراق، والذي يمثل عمقاً استراتيجياً لبلاده على المستوى العربي والأفريقي والعالمي، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن القاهرة تتطلع لمزيد من التواصل والتنسيق مع العراق.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره فؤاد حسين، اليوم فى القاهرة أن "البلدين يعملان على تعزيز التضامن العربي".

وأوضح أن "مصر تقدم الدعم للعراق لاستعادة دورها ودعم الحكومة العراقية".

وأشار الوزير المصري الى أنه "تم التباحث بشأن الأوضاع فى عدد من الموضوعات الإقليمية والضغوط والتداخلات الاقليمية والدولية فى المنطقة".

وأكد قائلا أن "استعادة الدولة العراقية دورها والقضاء عل الإرهاب وداعش يصب فى مصلحة مصر".

بينما أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أنه بحث التهديدات في المنطقة مع نظيره المصري وهناك تفاهم مشترك بين بغداد والقاهرة سامح شكري، التهديدات في المنطقة، فيما أشار إلى وجود تفاهم مشترك بين بغداد والقاهرة.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، إنه "بحث مع المسؤولين المصريين ملفات مختلفة"، مبيناً :"تطرقنا خلال الزيارة الى مجموعة من القضايا المختلفة وازالة العقبات".

وأضاف أن "رئيس الوزراء المصري سيزور العراق نهاية الشهر الجاري"، مؤكداً أنه "تم بحث التهديدات في المنطقة وهناك تفاهم مشترك بين بغداد والقاهرة".