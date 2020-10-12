أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط مسافر إيراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي.



وقالت الهيئة، إنها ضبطت في محافظة واسط مسافر إيراني بحوزته حبوب مخدرة عدد(180) حبة والتي تم ضبطها من قبل مفرزة مكافحة المخدرات وفي صالة المسافرين.



وأضافت أنه تم إحالة المسافر وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.





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