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الإثنين, 12 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 12 تشرين الأول 2020 03:50 م

ضبط مسافر إيراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي

منفذ زرباطية الحدودي
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط مسافر إيراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي.

وقالت الهيئة، إنها ضبطت في محافظة واسط مسافر إيراني بحوزته حبوب مخدرة عدد(180) حبة والتي تم ضبطها من قبل مفرزة مكافحة المخدرات وفي صالة المسافرين.

وأضافت أنه تم إحالة المسافر وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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