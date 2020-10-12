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الإثنين, 12 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 12 تشرين الأول 2020 03:39 م

صالح يعقد اجتماعاً مع الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان

برهم صالح ونيجيرفان بارزاني

عقد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، بعد وصولة إلى مدينة أربيل اجتماعاً مع الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان.

وقال مصدر سياسي، إن صالح اجتمع مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني ورئيسية برلمان الإقليم ريواز فائق، لمناقشة العديد من المواضيع.

وأضاف، أن أبرز الملفات التي تم طرحها خلال الاجتماع، هي قضية اتفاق سنجار الأخير، وتسوية الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وقضية الاتفاق الشامل بما يخص الموازنة والنفط بين أربيل وبغداد.

وأضاف أن مواضيع أخرى من بينها الموقف الكردي من قانون الانتخابات، وقضية رواتب الموظفين في الإقليم، وأيضا تواجد حزب العمال الكردستاني.

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