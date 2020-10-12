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الإثنين, 12 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 12 تشرين الأول 2020 01:45 م

القبض على ثلاثة ارهابيين ينتمون لداعش في نينوى

القبض

اعلنت وزارة الداخلية، ، القبض على ثلاثة ارهابيين عملوا عسكر ضمن صفوف داعش بمحافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان ان “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على ثلاثة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى”.

واضافت، ان “الارهابيين من مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية عملوا في مايسمى ولاية نينوى بصفة عسكر، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، حيث تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل”..

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