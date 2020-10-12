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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 12 تشرين الأول 2020 01:13 م

العقابي: وفاة أحد أعضاء المحكمة الاتحادية العليا جرس إنذار لمجلس النواب

2422019361214النائب حسين العقابي

قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، إن قضية المحكمة الاتحادية غريبة جدا فهي سهلة وبسيطة وبنفس الوقت صعبة وعصية وهي تجمع المتناقضات جميعها.

وبين أن "انتقال أحد أعضاء المحكمة الاتحادية إلى جوار ربه فهو لن يغير من الواقع شيء على اعتبار ان الخلل موجود بالأصل في نصاب المحكمة الاتحادية منذ فترة".

وأضاف العقابي، أن "المحكمة الاتحادية هي بالأساس منشل عملها ولا يمكنها الانعقاد سواء فقدت عضوا واحدا او اكثر من عضو بغض النظر عن العدد المنقوص فهو يمثل خلل جوهري وجسيم في بنيتها"، لافتا إلى أن "ما حصل ويحصل هي إشارات بضرورة ان نمضي في معالجة هذا الخطأ الجسيم في بنية الدولة وفي اسرع وقت".

ولفت الى ان "المعالجة ينبغي ان تكون اما من خلال تعديل القانون النافذ في مادته المتعلقة بنصاب انعقاد المحكمة وترشيح الأعضاء من خلال مجلس القضاء الأعلى وان نذهب للتصويت على القانون وإنهاء المشكلة برمتها او نذهب الى تشريع النص الأصلي بناء على المادة 92 من الدستور".

وشدد على أن "الكرة اليوم في ملعب السلطة التشريعية وهو جرس إنذار يدعو المجلس للإسراع في معالجة النقص الحاصل في عدد أعضاء المحكمة الاتحادية على اعتبار أن الحياة الدستورية تكون شبه معطلة في حال غياب المحكمة الاتحادية لأن هذا الخلل للأسف الشديد يتحمل تبعات تأثيره مجلس النواب".

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