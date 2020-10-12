عالية نصيف : مسؤولون في وزارة النفط يسعون للتعاقد مع شركة كويتية مفلسة





حذرت النائبة عالية نصيف ، من سعي بعض المسؤولين في وزارة النفط للتعاقد مع شركة كويتية مفلسة لتنفيذ مشروع مد انبوبين للنفط والغاز في العراق .



وقالت نصيف في: " ان بعض المسؤولين في وزارة النفط يحاولون التعاقد مع شركة الريحانة الكويتية لمد انبوبين للنفط والغاز بطول ٤٢٥ كيلومترا لكل انبوب، علماً بان هذه الشركة ، التي هي ضمن كروب امريكي ، رأسمالها ٢٥٠ الف دينار كويتي فقط، اي انها شركة مفلسة وشبه وهمية ".



وتساءلت نصيف :" اين دور لجنة احمد ابو رغيف لمكافحة الفساد والجرائم الهامة تجاه ما يحصل في القطاع النفطي؟ ولماذا لايفتح الملفات السابقة واللاحقة؟ " ، مؤكدة " ضرورة تدخل هيئة النزاهة ومنع الفاسدين من التعاقد مع هذه الشركة ".