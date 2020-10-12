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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 12 تشرين الأول 2020 01:08 م

عالية نصيف : مسؤولون في وزارة النفط يسعون للتعاقد مع شركة كويتية مفلسة

عالية نصيف2



حذرت النائبة عالية نصيف ، من سعي بعض المسؤولين في وزارة النفط للتعاقد مع شركة كويتية مفلسة لتنفيذ مشروع مد انبوبين للنفط والغاز في العراق .

وقالت نصيف في: " ان بعض المسؤولين في وزارة النفط يحاولون التعاقد مع شركة الريحانة الكويتية لمد انبوبين للنفط والغاز بطول ٤٢٥ كيلومترا لكل انبوب، علماً بان هذه الشركة ، التي هي ضمن كروب امريكي ، رأسمالها ٢٥٠ الف دينار كويتي فقط، اي انها شركة مفلسة وشبه وهمية ".

وتساءلت نصيف :" اين دور لجنة احمد ابو رغيف لمكافحة الفساد والجرائم الهامة تجاه ما يحصل في القطاع النفطي؟ ولماذا لايفتح الملفات السابقة واللاحقة؟ " ، مؤكدة  " ضرورة تدخل هيئة النزاهة ومنع الفاسدين من التعاقد مع هذه الشركة ".

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