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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 12 تشرين الأول 2020 01:00 م

تحالف سائرون : الكتل السياسية لم تتفق لغاية الان على النقاط الخلافية بقانون الانتخابات

سائرون

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف / سائرون / صباح العكيلي :" ان الكتل السياسية لم تتفق لغاية الان على النقاط الخلافية بقانون الانتخابات".

واستبعد العكيلي ، تصويت البرلمان على قانون الانتخابات في جلسة البرلمان اليوم او الجلسة المقبلة ، لاستمرار المناقشات بين الكتل على الدوائر المتعددة وحجمها وعدد المصوتين فيها ".

واوضح :" ان ابرز نقاط الخلاف  تتركز حول عدد الدوائر المتعددة واعداد المصوتين فيها  يكمن في بغداد ،  لان بعض المناطق متداخلة ومشطورة الى نصفين في محلة واحدة "، لافتا الى :" ان المحافظات لا خلاف فيها على الدوائر المتعددة ".

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