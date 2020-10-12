تحالف سائرون : الكتل السياسية لم تتفق لغاية الان على النقاط الخلافية بقانون الانتخابات

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف / سائرون / صباح العكيلي :" ان الكتل السياسية لم تتفق لغاية الان على النقاط الخلافية بقانون الانتخابات".



واستبعد العكيلي ، تصويت البرلمان على قانون الانتخابات في جلسة البرلمان اليوم او الجلسة المقبلة ، لاستمرار المناقشات بين الكتل على الدوائر المتعددة وحجمها وعدد المصوتين فيها ".



واوضح :" ان ابرز نقاط الخلاف تتركز حول عدد الدوائر المتعددة واعداد المصوتين فيها يكمن في بغداد ، لان بعض المناطق متداخلة ومشطورة الى نصفين في محلة واحدة "، لافتا الى :" ان المحافظات لا خلاف فيها على الدوائر المتعددة ".