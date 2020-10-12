وزير الخارجية يلتقي الرئيس المصري ويسلمه رسالة من الكاظمي

التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين رئيس جمهوريّة مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وبحث معه العلاقات الثنائيّة، وسُبُل الدفع بها لما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.



وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان انه :" تم خلال اللقاء بحث موضوع القمّة القادمة على مستوى القادة المُزمَع عقدها في الربع الأول من العام المقبل".



واضاف :" ان وزير الخارجية عرض اهمّ موضوعات القمّة الثلاثيّة على المُستوى الوزاريّ التي ستُعقَد غداً في القاهرة ".



واشار الصحاف الى :" ان وزير الخارجيّة فؤاد حسين سلّم الرئيس السيسي رسالة موجهة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".