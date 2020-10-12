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الإثنين, 12 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 12 تشرين الأول 2020 12:50 م

القلق من استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق لم ينته.. وواشنطن تدعو الميليشيات لتسليم أسلحتها

ميليشيات

كشفت مصادر غربية، أن قلق البعثات الدبلوماسية في العراق من تجدد الاستهداف أو شن هجمات "عدائية" عليها، لم ينته، كما طالبت واشنطن الميليشيات المسلحة بتسليم أسلحتها للحكومة في بغداد.

وقال المصدر وهو مسؤول سياسي في إحدى السفارات الأوروبية في بغداد، إن "القلق ما زال يراودنا، ونعتقد بأن هناك هجمات قد تشن على البعثات الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة خاصة مع اقتراب يوم الخامس والعشرين من أكتوبر الذي قد يشهد احتجاجات كبيرة".

وأضاف: "بصراحة أننا خائفون، وطلبت أغلب السفارات من الحكومة العراقية تعزيز الإجراءات الأمنية لحمايتها".

من جانبها، قالت الخارجية الأميركية للجزيرة إنها تحث جميع الأطراف بالعراق على تسليم أسلحتها للحكومة، والتصرف بمسؤولية.

وأضافت أن تصرفات المليشيات العراقية تجعل محاولات الحكومة لاجتذاب الاستثمار الدولي عرضة للخطر.

وتابعت أن الولايات المتحدة وشركاءها يركزون على مساعدة العراق في مواجهة أزمته الاقتصادية، وحالة عدم الاستقرار الأمني وجائحة كورونا.

وتتعرض البعثات الدبلوماسية في العراق إلى تهديد بالاستهداف، خاصة الأمريكية التي قيل إنها "قد تغلق"، لكن الحكومة العراقية تقوم منذ أسابيع بطمأنة المجتمع الدولي بأنها ستتمكن من حماية البعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد.

وبعد تواتر الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء التي تقع فيها السفارة الأميركية، واستهداف قواعد عسكرية تضم أميركيين وأرتالا للتحالف الدولي، هددت الولايات المتحدة الشهر الماضي بإغلاق سفارتها، وهو ما رأت فيه أوساط عراقية مقدمة لشن ضربات جوية على الفصائل، وفي مقدمتها كتائب حزب الله التي تتهمها واشنطن بتنفيذ تلك الهجمات بتحريض من إيران.

يذكر أن الولايات المتحدة شنت في آذار وكانون الأول الماضيين غارات على مواقع لكتائب حزب الله في العراق وسوريا، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصره، وذلك ردا على استهداف قواعد عسكرية بالعراق مما أسفر عن مقتل وجرح أميركيين وبريطاني.

وأواخر حزيران الماضي، أفادت تقارير بعملية أمنية نفذتها القوات العراقية جنوبي بغداد، وتم خلالها اعتقال 14 من عناصر حزب الله للاشتباه في ضلوعهم بهجمات على المنطقة الخضراء ومطار بغداد.

ومن جانبها أعلنت حكومة الكاظمي عزمها التصدي للمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وبدأت قبل أسابيع حملات أمنية في البصرة والعاصمة تستهدف مصادرة الأسلحة غير المرخصة.

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