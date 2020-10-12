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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 12 تشرين الأول 2020 12:35 م

فؤاد حسين يصل القاهرة لاستكمال مقررات قمة عمان

فؤاد حسين
وصل وزير الخارجية ، فؤاد حسين إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال الاتفاقيات التي وقع في قمة عمان.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أنه خلال الزيارة سيلتقي وزير الخارجية مع رئيس جمهورية مصر، عبدالفتاح السيسي، إلى جانب اجتماعه مع نظيريه، سامح شكري، والأردني، أيمن الصفدي بعد غد الثلاثاء؛ لاستكمال الاتفاقيّات التي وقّع عليها قادة الدول الثلاث في اجتماعهم الأخير في العاصمة الأردنيّة عمّان في آب الماضي.

وسيلتقي وزير الخارجية، فؤاد حسين، أيضاً المسؤولين المصريّين للتنسيق لعقد اللجنة العراقية-المصرية في بغداد قريباً، إلى جانب الوفد مع الأمين العام للجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المستجدات على الساحة العربية.

واستضافت العاصمة الأردنية عمان مؤخراً قمة ثلاثية جمعت رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وركزت القمة التي عقدت للمرة الثالثة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

يذكر أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في آذار 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في أيلول من العام الماضي.
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