التميمي: إنهاء الأزمة المالية بالتخلص من الفضائيين وأصحاب الرواتب المزدوجة

قال الخبير الاقتصادي وسام التميمي، إن آلاف الفضائيين موجودين في مؤسسات الدولة، إضافة الى مزدوجي الرواتب، وكذلك عدم وجود مساواة في الوزارات فيما يتعلق بالمخصصات المالية الوظيفية، كلها عوامل تسببت بخلق ازمة مالية في البلاد.

وأضاف أن انهاء الأزمة مرهون بإجراءات وحملات كبيرة للتخلص من الفضائيين وأصحاب الرواتب المزدوجة، إضافة الى انهاء مشروع ميناء الفاو الكبير، الذي سيجعل العراق ممراً لجميع دول العالم وبوابة اقتصادية كبيرة لجميع الشركات العالمية للمجيء بمصانعها للبلاد من اجل الإنتاج والتخلص من أجور النقل والشحن.

وبين أن ما زاد من الأزمة المالية هو عدم وجود وثائق وتدقيق رصين لأعداد الموظفين في الإقليم، وكذلك عدم تسليم كردستان لإيرادات المنافذ الحدودية ومستحقات النفط الى بغداد.