المالية النيابية : مسألة تأمين رواتب موظفي الدولة تقع ضمن مسؤولية الحكومة

اكدت اللجنة المالية النيابية ان مسألة تأمين رواتب موظفي الدولة تقع ضمن مسؤولية الحكومة والتزاماتها امام المواطنين ويكون دور مجلس النواب بشكل عام واللجنة المالية بشكل خاص في تشريع القوانين التي تمكن الحكومة من الايفاء بتلك الالتزامات.





واوضحت اللجنة في اجتماع عقدته برئاسة نائب رئيسها مثنى السامرائي انها قدمت العديد من المقترحات والآراء التي من شأنها ان تخرج البلاد من الازمة الاقتصادية التي تعصف به من خلال تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية ، فضلا عن تجنيب البلاد الاثار السلبية لسياسة الاقتراض التي قد يتحمل اعباءها الاجيال القادمة .