بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 12 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 12 تشرين الأول 2020 12:05 م

ضابط برتبة عقيد في الجيش يقتل عميد ركن ويحاول الانتحار

القوات الأمنية
أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل ضابط برتبة عميد ركن، على يد ضابط آخر برتبة عقيد في محافظة ديالى.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن عقيداً قام بقتل ضابط برتبة عميد ركن يتبوأ منصب آمر مدرسة تدريب كركوش داخل المقر قرب قضاء بلدروز شرقي ديالى.

وأضاف، أن العقيد أطلق النار على نفسه ما أدى إلى إصابته بجروح ونقل إلى المستشفى على أثرها.
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