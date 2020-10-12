بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 12 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
مصدر غربي : القلق من استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق لم ينته وزير الخارجية يلتقي الرئيس المصري ويسلمه رسالة من الكاظمي القلق من استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق لم ينته.. وواشنطن تدعو الميليشيات لتسليم أسلحتها فؤاد حسين يصل القاهرة لاستكمال مقررات قمة عمان التميمي: إنهاء الأزمة المالية بالتخلص من الفضائيين وأصحاب الرواتب المزدوجة المالية النيابية : مسألة تأمين رواتب موظفي الدولة تقع ضمن مسؤولية الحكومة ضابط برتبة عقيد في الجيش يقتل عميد ركن ويحاول الانتحار انتشار قوات الأمن في ساحات بغداد لوقف استهداف مطار العاصمة جولة خارجية للكاظمي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع المقبل وزارة النفط تعتزم خفض سعر البنزين المحسن
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 12 تشرين الأول 2020 11:45 ص

جولة خارجية للكاظمي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع المقبل

الكاظمي
أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيزور كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في جولة يجريها الأسبوع المقبل.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "رئيس مجلس الوزراء، سيجري جولة أوروبية، يزور فيها لندن وباريس وبرلين الأسبوع المقبل، في زيارة رسمية".

وكان وزير الخارجية، فؤاد حسين، قد أكد في وقت سابق، أن الجولة الأوروبية ستتضمن الطلب من البرلمان الأوروبي إرسال مراقبين للانتخابات النيابية التي يُفترض أن تجرى في العراق في شهر حزيران المقبل.

وقال حسين في تصريح صحفي، إن "رئيس الوزراء، سيطلب خلال زيارته إلى أوروبا، من الاتحاد رفع اسم بلاده من لائحة الدول التي تمول الإرهاب، أو تتيح تبييض الأموال.

وبشأن زيارة فرنسا، أكد وزير الخارجية، أنه سيكون من بين المواضيع المطروحة في زيارة رئيس الوزراء الى فرنسا طلب عراقي لشراء أسلحة فرنسية، وفق حاجات الجيش العراقي.

ولفت الى أن "هناك رغبةً فرنسيةً في تعزيز العلاقات مع العراق تقابلها رغبة عراقية في تقوية العلاقات مع فرنسا، ثمة مشاريع اقتصادية تم طرحها وحظيت بموافقة مبدئية، بحيث تقوم الشركات الفرنسية بتنفيذ هذه المشاريع من أجل مساعدة العراق، وهي مشاريع تتناول البنى التحتية وأخرى خدمية وأخرى تتناول قطاع الطاقة والنفط، إضافة إلى المسائل الأمنية والعسكرية".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
استهداف البعثات الدبلوماسية

مصدر غربي : القلق من استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق لم ينته 12 تشرين الأول 2020 12:56 م

1602491990_136651

وزير الخارجية يلتقي الرئيس المصري ويسلمه رسالة من الكاظمي 12 تشرين الأول 2020 12:51 م

فؤاد حسين

فؤاد حسين يصل القاهرة لاستكمال مقررات قمة عمان 12 تشرين الأول 2020 12:35 م

اموال

التميمي: إنهاء الأزمة المالية بالتخلص من الفضائيين وأصحاب الرواتب المزدوجة 12 تشرين الأول 2020 12:20 م

المالية النيابية

المالية النيابية : مسألة تأمين رواتب موظفي الدولة تقع ضمن مسؤولية الحكومة 12 تشرين الأول 2020 12:15 م

thumb_16006210026f620c7556edeb03e1e3cb7a346b7b03

وزارة النفط تعتزم خفض سعر البنزين المحسن 12 تشرين الأول 2020 11:37 ص

باسم خزعل

خزعل: المخدوعون بالكاظمي سيبقونه في السلطة لفترة أطول 12 تشرين الأول 2020 11:34 ص

الكاظمي

الكعبي: زيارة الكاظمي لكردستان بدأت نتائجها تظهر على أرض الواقع 12 تشرين الأول 2020 11:30 ص

التعليقات