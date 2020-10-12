وزارة النفط تعتزم خفض سعر البنزين المحسن







اعلنت وزارة النفط، عزمها تخفيض أسعار البنزين عالي الأوكتان.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس في بيان، إن "قرار مراجعة اسعار البنزين عالي الاوكتاين ( الممتاز) يأتي في إطار توفيره للمواطنين باسعار مناسبة، بهدف التخفيف عن كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المتزامنة مع الظروف الصحية المتمثلة بـ(كوفيد - 19)".

واكد الوكيل وفقا للبيان، "حرص الوزارة على تنظيم أسعار المنتجات النفطية وفق حسابات اقتصادية تضمن فيها تطوير صناعة المنتجات النفطية، فضلاً عن تقديم افضل الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم".

