الكعبي: زيارة الكاظمي لكردستان بدأت نتائجها تظهر على أرض الواقع

قال المحلل السياسي سعد الكعبي، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإقليم قبل بضعة أيام بدأت نتائجها تظهر على ارض الواقع، فمن تجاهل لقضية المنافذ الحدودية والايرادات التي يتوجب ان يسلمها الإقليم الى بغداد، الى اجراء اتفاقية سنجار التي من شأنها منح هذه المساحة للإقليم.

وأضاف أن الاتفاقية من شأنها إلغاء وجود حزب العمال الكردستاني في سنجار، لكن ذلك رغم انه قد يبعد الهجمات التركية على هذه المنطقة الا انه في الوقت ذاته يمنح الاكراد مزيدا من النفوذ وكذلك الحصول على مكاسب انتخابية في سنجار.

وبين أن هذه الاتفاقية قد تكون مغلفة بصفقة سياسية يحصل من خلالها الاكراد على مرادهم وزيادة لعدد مقاعدهم في البرلمان وكذلك دعم الكاظمي للوصول الى السلطة مجددا، في وقت يعتبر الاكراد انفسهم بيضة القبان في المعادلة السياسية المعقدة.