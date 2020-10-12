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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 12 تشرين الأول 2020 11:20 ص

نائب رئيس البرلمان يدعو للإسراع بحسم النقاط الخلافية و اجراء التعديلات الدستورية

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نائب رئيس البرلمان يدعو للإسراع بحسم النقاط الخلافية و اجراء التعديلات الدستورية



دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي الى الإسراع في حسم النقاط الخلافية و اجراء التعديلات الدستورية التي تلبي تطلعات الشعب .


واشار الكعبي ، خلال اجتماع مشترك للجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب لمناقشة طروحات القوى السياسية ، والمرسلة من المواطنين عبر الموقع الالكتروني للجنة وابرز النقاط الخلافية لمواد الدستور ، الى اهمية توخي الدقة في دراسة المقترحات المتعلقة بالتعديلات الدستورية المقدمة من قبل الكتل السياسية او المستلمة من قبل المواطنين عبر الموقع والبريد الالكتروني.

واضاف  ان"  هذه النقاط محل حساسية وتأثير كبير لدى الشارع ، ويجب حسمها وفقا لما يلبي آماله ، فضلا عن كونها تتعلق بمستقبل العملية الديمقراطية في البلاد"، مبينا ان " هناك جملة من الامور يجب الاتفاق عليها ، منها مسألة تسهيل مهمة تشكيل الحكومات ، وقضية الترشيح والتكليف لرئاسة الجمهورية، وكذلك تشكيل مجالس المحافظات وتقليص اعضائها ، وعدد من القضايا الاخرى التي لا زالت محل نقاش داخل اللجنة ".
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